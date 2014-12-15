У Сумах маршрутка проїхала на червоне світло й насмерть збила пенсіонерку

У Сумах маршрутка, що насмерть збила сьогодні пенсіонерку, їхала на червоне світло.

Про це УНІАН повідомив співробітник сектору громадських зв`язків міськвідділу УМВС України в Сумській області Володимир Кузьменко.

За його словами, під час проведення розслідування обставин дорожньо-транспортної пригоди з`явилися нові обставини, що вказують на вину водія.

«Достовірно підтверджено, що 78-річна жінка переходила дорогу на зелений сигнал світлофора, а водій, відповідно, проїжджав світлофор на червоне світло, чим порушив правила дорожнього руху. Також правоохоронці підтвердили інформацію про те, що пішохід переходила дорогу приблизно в 10 метрах від світлофора», - розповів Кузьменко.

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За його інформацією, водій маршрутного таксі № 3, рухаючись по вулиці Петропавлівській з центра у бік аеропорту, здійснив наїзд на 78-річну жінку, яка загинула на місці пригоди. Під час огляду місця події попередньо встановлено, що жінка перетинала дорогу поблизу пішохідного переходу.

За словами 44-річного водія, одночасно з потерпілою дорогу переходила ще одна жінка, але відразу після ДТП вона місце події покинула. На момент пригоди в салоні маршрутного таксі знаходилося близько десяти пасажирів. Експрес-тестування на алкоголь відразу ж на місці події показало, що водій тверезий.

«Міліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Слідство триває. Правоохоронці ведуть пошук свідків цієї дорожньо-транспортної пригоди та застерігають громадян від порушень правил дорожнього руху», - зазначив Кузьменко.

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Як повідомляв УНІАН, ДТП зі смертельним наслідком сталася сьогодні в Сумах близько 11-ї години ранку неподалік від перехрестя вулиць Петропавлівської та Перекопської в центрі міста.

За попередньою інформацією свідків, дві жінки літнього віку перебігали дорогу на заборонений сигнал світлофора. У цей час по другій смузі їхало маршрутне таксі №3. Одна із жінок не встигла добігти до краю проїжджої частини, потрапила під колеса маршрутки та загинула на місці.