Перший Національний відмовився продовжувати контракт з Шустером

Директор НТКУ Зураб Аласанія у своєму "Фейсбуці" оприлюднив офіційне повідомлення про відмову продовжувати контракт після 31 грудня.

Аласанія раніше заявляючи, що НТКУ не може розірвати контракт через штрафні санкції, однак обіцяв, що не буде продовжувати термін його дії.

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За словами глави НТКУ "Перший національний" має намір створити політичне ток-шоу власного виробництва, яке планується запустити в лютому. Наразі триває робота над створенням формату. Планується, що присутні в студії глядачі не будуть голосувати під час передачі, а брати в ній активну участь, задавати питання.