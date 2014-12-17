Жителі Миколаївської області перекрили трасу, протестуючи проти відключень світла

Як повідомили УНІАН в Управлінні МВС у Миколаївській області, правоохоронці Миколаївського районного відділу міліції Управління громадської безпеки УМВС забезпечили охорону громадського порядку, безпеку на дорогах здійснювали співробітники ДАІ, які керували рухом автотранспорту.

"Під час проведення заходу грубих порушень громадського порядку не допущено, рух транспортних засобів відновлено", - повідомили у відомстві.

Перший заступник голови облдержадміністрації Микола Романчук повідомив, що основна вимога, яку висували люди - не відключати електроенергію.

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"Вони наполягали на тому, щоб відключалася електроенергія не більше ніж на 2 години. До людей виїхав начальник Управління інфраструктури ОДА Едуард Волошинович. Він пояснив людям, що відключення не залежать від облдержадміністрації. У зв'язку з вказівками диспетчерського центру Південної енергосистеми про максимальну економію електроенергії - 155 МВт на добу - вчора були введені графіки аварійного відключення. Якщо завтра ситуація покращиться, електроенергія буде відключатися не більше ніж на 2 години в добу", - зазначив Романчук.

Він сказав, що керівнику ПАТ «Миколаївобленерго» доручено розробити графіки відключень, щоб мешканці кожного району точно знали, коли в їхніх оселях не буде світла.