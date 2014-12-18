Біля будівлі міськради Черкас пройшов протест проти відключення електроенергії
14:21, 18 грудня 2014Суспільство
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У Черкасах близько сотні городян пікетували міськраду, де проходила чергова сесія, протестуючи проти аварійних відключень електроенергії в місті.
У Черкасах пройшов пікет з вимогою не відключати електроенергію / фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, на пікет вийшли головним чином жителі черкаського мікрорайону «Луначарський», де більшість багатоповерхівок обладнані електроплитами.
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Акція почалася близько 10.00 і тривала півтори години.
Люди вимагали розробити графік відключень. Крім того, черкащани звернулися з листом до керівництва міста, депутатів Черкаської міськради і президента Петра Порошенка з проханням вплинути на ситуацію, щоб світло в будинках не вимикали вибірково.
До протестувальників вийшли заступники міського голови та представники енергокомпанії «Черкасиобленерго», яким городяни передали свої вимоги.
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