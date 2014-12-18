Біля будівлі міськради Черкас пройшов протест проти відключення електроенергії

Як передає кореспондент УНІАН, на пікет вийшли головним чином жителі черкаського мікрорайону «Луначарський», де більшість багатоповерхівок обладнані електроплитами.

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Акція почалася близько 10.00 і тривала півтори години.

Люди вимагали розробити графік відключень. Крім того, черкащани звернулися з листом до керівництва міста, депутатів Черкаської міськради і президента Петра Порошенка з проханням вплинути на ситуацію, щоб світло в будинках не вимикали вибірково.

До протестувальників вийшли заступники міського голови та представники енергокомпанії «Черкасиобленерго», яким городяни передали свої вимоги.