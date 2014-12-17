Мер Черкас просить Яценюка ввести в місті "віялові" відключення електроенергії

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Черкаської міської ради, у листі до голови уряду мер Черкас зазначив, що вбачає виходом із ситуації у запровадженні так званих «віялових» відключень.

Зокрема, міський голова акцентує на тому, що зараз світло містянам вимикають вибірково. Так, одним черкащанам вимикають світло кілька разів на день, тоді як іншим – не вимикають узагалі. У випадку запровадження «віялових» відключень, вони будуть застосовані до всіх споживачів за винятком життєво важливих об’єктів.

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На відміну від нинішньої ситуації про графіки «віялових» відключень можна буде заздалегідь проінформувати промислові та комерційні структури, власників домоволодінь. Це дозволить підприємствам планувати свій робочий цикл, а громадянам – свій побут.

Звертаючись до керівництва уряду, міський голова Черкас наголосив, що суспільство готове витримати негаразди заради майбутнього України, але не готове витримувати щоденні несподівані і непотрібні стреси. «Складається враження, ніби хтось в уряді свідомо дратує людей і провокує соціальний вибух», зазначив у листі Одарич.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Черкасах більше 100 місцевих мешканців пікетували компанію «Черкасиобленерго» з вимогою ввести чіткі графіки відключення світла у місті.