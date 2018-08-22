Прокуратура взялася за підлітка, який помочився з пам’ятника розстріляним солдатам у Харкові

За даними прокуратури, наругу над пам’ятником вчинила компанія підлітків. Свої дії неповнолітні знімали на телефон, а відео виклали у соцмережу Instagram.

У Харкові прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом наруги над пам’ятним знаком солдатам, розстріляним у часи Другої світової війни.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області, харківська місцева прокуратура № 4 вчора, 21 серпня, розпочала кримінальне провадження за фактом осквернення групою неповнолітніх пам’ятного знаку солдатам, розстріляним у часи Другої світової війни (ч. 3 ст. 297 КК України).

Як розповів керівник місцевої прокуратури Володимир Купріянов, наругу над пам’ятником, розташованим на території учбового закладу на Салтівському шосе в Харкові, вчинила компанія підлітків.

Свої дії неповнолітні знімали на телефон, а відео виклали у соціальну мережу Instagram.

Розслідування у кримінальному провадженні наразі триває. Встановлюються усі обставини справи. Максимальна санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 4 до 7 років.