У Харкові школяр справив нужду з пам'ятника загиблим у Другій світовій війні (відео)

Підліток на спір виліз на пам'ятну плиту і справив малу нужду.

У Харкові школяр поглумився над меморіалом розстріляним 19 полоненим солдатам під час Другої світової війни, встановленому на вулиці Салтівське шосе.

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Як повідомляється на сторінці спільноти "Харків 1654" в Facebook, підліток на спір виліз на пам'ятну плиту і справив малу нужду.

"На Салтівському Шосе є меморіальна дошка пам'яті розстріляним 19 полоненим солдатам під час Другої світової війни. Школяр, проспорив бажання, забрався на плиту і помочився", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, на Львівщині затримали чоловіка, який спалив державні прапори біля пам'ятника.