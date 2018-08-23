Суд відправив під варту 23-річного ветерана АТО, який облив Гандзюк кислотою - Аброськін

"Дуже прикро, що цього хлопця, як і трьох інших патриотично налаштованих, використала для скоєння жахливого злочину та людина, яка під час військових дій була для них командиром, якій вони повністю довіряли свої життя", - написав Аброськін.

Щойно судом обрано міру запобіжного заходу тримання під вартою пятому учаснику нападу на Катерину Гандзюк. Під час скоєння злочину він також отримав значний опік частин свого тіла.

Про це повідомив перший заступник голови Національної поліції – начальник кримінальної поліції В'ячеслав Аброськін у Facebook. "Це молода 23-річна людина, мешканець Житомирської області, який дійсно з перших днів війни на Сході став на захист держави. Дуже прикро, що цього хлопця, як і трьох інших патриотично налаштованих, використала для скоєння жахливого злочину та людина, яка під час військових дій була для них командиром, якій вони повністю довіряли свої життя", - написав Аброськін.

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"Також можу сказати, що з часу скоєного злочину пройшло 23 доби. Ми дуже багато зробили, не дивлячись на постійні напади деяких громадян. [...] На теперішній час неможливо розповісти в повному обсязі про всі ті проведені оперативно-розшукові та слідчі заходи, які надали нам можливість встановити всіх підозрюваних. Але на сьогодні вже затримана група в кількості п’яти осіб, з яких чотирьом обрана судом міра запобіжного заходу - арешт, п’ятому - цілодобовий домашній арешт", - написав Аброськін.

"Керував цією групою 41-річний мешканець Херсонської області, колишній учасник АТО, який останній час займався громадською діяльністю та є засновником місцевої організації учасників АТО. Він використав свій авторитет та задіяв для скоєння злочину своїх молодших бойових побратимів, мешканців Житомирської та Хмельницької областей", - розповів перший заступник голови Національної поліції.

"Слідчі дії та оперативно-розшукові заходи продовжуються, роль кожного учасника цієї групи буде встановлена в ході проведення повного розслідування, а крапку поставить суд", - написав він.

"Щодо затримання в перші дні після скоєння злочину громадянина Новікова. На той час дійсно у слідства були всі підстави його підозрювати в причетності до зазначеного злочину на підставі свідченнь свідків, а також інших доказів, які вказували на його можливу причетність, а також свідчень самого громадянина, які не знаходили свого підтвердження в ході перевірки, але ті комплексні заходи, що були проведені поліцією, надали можливість прокурору звільнити його з-під варти", - повідомив Аброськін.

Як повідомляв УНІАН, у справі Гандзюк говориться, що на неї напали на замовлення представників правоохоронних та держорганів.