Bloomberg: Захарченко був проблемою для всіх

Київ і Москва вказують пальцем один на одного після вбивства ватажка російських бойовиків у Донецьку.

Самопроголошений голова так званої «ДНР» Олександр Захарченко був найголовнішим «чиновником» двох так званих сепаратистських республік, які з’явилися за підтримки Росії після анексії Криму в 2014 році.

Він загинув у п’ятницю, коли бомба вибухнула в кафе у центрі Донецька.

«Його могли прибрати за кримінальні схеми. А може його куратори з Кремля втомилися від нього. А може українці це зробили. Він був проблемою для усіх», - сказав Bloomberg колишній командир російських маріонеток на Сході України і агент ГРУ Ігор Гіркін.

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Видання нагадує, що смерть ватажка російських терористів викликала критику в Москві. Зокрема, президент Росії Володимир Путін заявив, що це доводить, що «той, хто обрав шлях страху, насильства і терору, не прагне шукати мирного врегулювання». У свою чергу, в СБУ підтвердили смерть Захарченка і пояснили, що це, найвірогідніше, сталося через конфлікт між ватажками бойовиків. Також керівник апарату СБУ Ігор Гуськов сказав, що в Києві не відкидають версію про те, що російські спецслужби вбили свою «одіозну» маріонетку.

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Видання нагадує, що російські бойовики за роки війни на Донбасі втратили кількох помітних ватажків. Їхня загадкова смерть дала причини для поширення чуток про те, що відносини між терористами і їхніми покровителями в Москві стають все більш холодними.