За фактом бійки на Бориспільській трасі порушено справу

Про це повідомили в Головному управлінні (ГУ) МВС в Київській області. За даним фактом слідчим відділом Бориспільського міськвідділу міліції відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу ("умисне легке тілесне ушкодження").

За даними міліції, 20 грудня, близько 14:00 в чергову частину Бориспільського міськвідділу міліції надійшло повідомлення від громадянина про те, що в 11:30 на автодорозі Бориспіль-Київ, поблизу села Проліски, невідомі особи, порушуючи Правила дорожнього руху, зупинили його автомобіль. Після чого між ними виникла словесна суперечка, під час якої чоловіки, одягнені в камуфляжну форму, нанесли потерпілому тілесні ушкодження, - йдеться в повідомленні.

В даний час потерпілому дано направлення на експертизу для встановлення ступеня нанесення тілесних ушкоджень, зазначили в ГУ МВС, додавши, що досудове розслідування триває.

При цьому в міліції інформують, що також близько 11:30 до Бориспільського міськвідділу міліції надійшло повідомлення від члена громадської організації "Автомайдан" про те, що на автодорозі Бориспіль-Київ, поблизу села Велика Олександрівка, невідомий водій порушує Правила дорожнього руху та створює аварійні ситуації.

За даним фактом проводиться перевірка, встановлюються всі обставини події, йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, в інтернеті з'явилося відео, на якому кілька чоловіків нібито у формі батальйону "Айдар" побили водія на трасі Бориспіль-Київ. Інцидент зняла камера відеореєстратора, встановлена в машині потерпілого.