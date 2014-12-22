Проти бійців батальйону "Айдар" відкрито 27 кримінальних справ

Головна військова прокуратура розслідує 27 кримінальних проваджень стосовно 13 військовослужбовців батальйону "Айдар". Про це в соціальній мережі Facebook написав головний військовий прокурор Анатолій Матіос, повідомляє LB.ua.

"І окремо до відома про роботу військових прокурорів по військовим і загальним кримінальним злочинам, які вчинили окремі бійці батальйону "Айдар": слідчими військових прокуратур розслідуються 27 кримінальних проваджень стосовно 13 військовослужбовців "Айдара", - написав Матіос.

За його словами, 8 із бійців батальйону арештовано, троє в розшуку, двом обрано інші запобіжні заходи.

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Також розслідується одне кримінальне провадження стосовно командування батальйону "Айдар" за ст. 426 (бездіяльність військової влади) Кримінального кодексу у зв'язку з неприпиненням злочинів, які здійснювалися підлеглими.

Нагадаємо, Міністерство оборони має намір провести реорганізацію батальйону "Айдар" до початку 2015 року.