Проти бійців батальйону "Айдар" відкрито 27 кримінальних справ
Головний військовий прокурор повідомив, що 8 бійців батальйону арештовано, а 3 знаходяться в розшуку.
Головна військова прокуратура розслідує 27 кримінальних проваджень стосовно 13 військовослужбовців батальйону "Айдар". Про це в соціальній мережі Facebook написав головний військовий прокурор Анатолій Матіос, повідомляє LB.ua.
"І окремо до відома про роботу військових прокурорів по військовим і загальним кримінальним злочинам, які вчинили окремі бійці батальйону "Айдар": слідчими військових прокуратур розслідуються 27 кримінальних проваджень стосовно 13 військовослужбовців "Айдара", - написав Матіос.
За його словами, 8 із бійців батальйону арештовано, троє в розшуку, двом обрано інші запобіжні заходи.
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Також розслідується одне кримінальне провадження стосовно командування батальйону "Айдар" за ст. 426 (бездіяльність військової влади) Кримінального кодексу у зв'язку з неприпиненням злочинів, які здійснювалися підлеглими.
Нагадаємо, Міністерство оборони має намір провести реорганізацію батальйону "Айдар" до початку 2015 року.