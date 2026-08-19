Rozetka, 'Нова Пошта', 'Сільпо' та АТБ на межі зупинки, – нардеп

Водночас про податкові послаблення для бізнесу не може бути мови.

Втрати великих торговельних мереж в Україні обраховуються мільярдами гривень. Низка компаній, серед яких "Епіцентр", Rozetka, "Нова Пошта", "Сільпо" та АТБ, знаходяться на межі зупинки, повідомив в інтерв’ю РБК-Україна голова фінансового комітету Верховної Ради, народний депутат Данило Гетманцев.

"Епіцентр", так само і "Нова пошта", Rozetka, "Сільпо", АТБ – вони дають роботу тисячам людей і тисячам малих та середніх бізнесів, які їх обслуговують і надають відповідні послуги. Це величезна екосистема, з якої російські обстріли витягли мільярди. І вони на межі зупинки", – каже Гетманцев.

За його словами, мова про робочі місця та надходження до бюджету.

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"Ситуація надскладна. Я в такому розпачі людей ніколи не бачив, якщо говорити про бізнес. Rozetka втратила 70 млн доларів. Це гроші, які вийняті з обігу – і немає, звідки їх повернути. "Епіцентр" втратив найбільш сучасний завод в усій Європі. Весь цей бізнес має по 40-50 тисяч людей трудового колективу і сплачує податки в білу", – нагадує нардеп.

Разом з тим, парламентар не бачить можливості зняти податковий тягар з мереж, які понесли суттєві збитки.

"Зробити абсолютно всьому бізнесу податкові канікули неможливо – в такому випадку нам треба буде розпустити армію", – констатує Гетманцев.

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Внаслідок масованої ракетної атаки російських окупантів в ніч на 5 серпня знищено низку об’єктів великих українських мереж у Києві та області – зокрема, найбільший склад Rozetka, два комплекси "Епіцентру" та сортувальний центр "Нової пошти".

Так само зазнали масштабних руйнувань логістичний центр мережі супермаркетів Novus та два розподільчі центри "Сільпо".

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