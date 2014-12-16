Батальйон «Айдар» планують реорганізувати до кінця року. Про це під час брифінгу заявив голова Генерального штабу України Віктор Муженко, передає Hromadske.TV.

«Дійсно там є певні проблеми, в цьому батальйоні. Те, що стосується невиплати грошового забезпечення, була така проблема, на сьогоднішній день вона практично вирішена», – повідомив він.

Окрім того, як розповідає Муженко, у батальйоні є невідповідність між штатною чисельністю та фактичною.

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«Я думаю, що після його реорганізації це буде одне з кращих підрозділів Збройних сил України, найбільш боєздатне», - зазначив Муженко.

Також планується призначити нового командира батальйону замість Сергія Мельничука, який став народним депутатом.