Батальйон "Айдар" планують реорганізувати до кінця року
Голова Генштабу наголосив, що батальйону також призначать нового командира.
Батальйон «Айдар» планують реорганізувати до кінця року. Про це під час брифінгу заявив голова Генерального штабу України Віктор Муженко, передає Hromadske.TV.
«Дійсно там є певні проблеми, в цьому батальйоні. Те, що стосується невиплати грошового забезпечення, була така проблема, на сьогоднішній день вона практично вирішена», – повідомив він.
Окрім того, як розповідає Муженко, у батальйоні є невідповідність між штатною чисельністю та фактичною.
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«Я думаю, що після його реорганізації це буде одне з кращих підрозділів Збройних сил України, найбільш боєздатне», - зазначив Муженко.
Також планується призначити нового командира батальйону замість Сергія Мельничука, який став народним депутатом.