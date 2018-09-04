Окупанти посадили кримського татарина на 12 діб за пост в соцмережі

Силовики затримали кримського татарина Мустафаєва після обшуку, проведеного в його будинку, його звинуватили в пропаганді забороненої в РФ символіки.

Так званий «суд» у тимчасово окупованому Криму засудив затриманого сьогодні вранці кримського татарина Марлена Мустафаєва до адміністравному арешту на 12 діб за пост у соціальній мережі.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила «Кримська солідарність».

Мустафаєва звинувачували за статтею 20.3 Кодексу про адмінправопорушення РФ «Пропаганда або публічна демонстрація нацистської атрибутики або символіки, або атрибутики, або символіки екстремістських організацій, або іншої атрибутики або символіки, пропаганда або публічна демонстрація яких заборонені федеральними законами».

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні в окупованому Криму силовики затримали кримського татарина Мустафаєва після обшуку, проведеного в його будинку в селі Кам'янка Сімферопольського району.

Також вранці викрали Зарему Куламетову, мати Гірая Куламетова, якого раніше затримали за звинуваченням у поширенні «екстремістської інформації» в соцмережах. Пізніше з'явилася інформація про те, що після обшуків були затримані його батько і сестра. Суд щодо батьків і сестри Гірая Куламетова також очікується сьогодні.

МЗС України висловило протест РФ як державі-окупанту в Криму через чергові обшуки і затримання кримських татар на захопленому півострові.