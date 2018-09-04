В окупованому Криму силовики затримали кримського татарина Марлена Мустафаєва

За попередніми даними, обшук у його будинку проводили співробітники ФСБ РФ. За словами його дружини, в будинку шукали зброю.

В окупованому Росією Криму силовики затримали кримського татарина Марлена Мустафаєва після проведеного в його будинку обшуку.

Про це у Facebook повідомляє "Кримська солідарність".

Сьогодні в селищі Кам'янка Сімферопольського району проводився обшук у Мустафаєва. У будинку перебували його малолітня донька і літня хвора теща.

За попередніми даними, обшук був ініційований ФСБ РФ. О 9.30 Мустафаєва відвезли співробітники російських силових структур.

"За словами його дружини, в будинку шукали зброю. Були вилучені документи, телефони", - говориться в повідомленні.

"Мустафаєву закидають ст. 282 ч. 2 Кримінального кодексу РФ. Адвокати намагаються з'ясувати його місце перебування. Однак у слідчому комітеті Сімферополя його немає", - йдеться в повідомленні.

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Як зазначають правозахисники, Мустафаєв є цивільним активістом і "ніколи не залишався осторонь від проблем народу, допомагав сім'ям політв'язнів".

21 лютого 2017 року російські силовики вже проводили обшук у будинку Мустафаєва, згодом його затримали на 10 діб. "Його звинувачували в розміщенні забороненої публікації в соцмережах у липні 2014 року", - йдеться в повідомленні. "Тоді ж були затримані ще 10 осіб, які прийшли підтримати активіста до його будинку", - повідомили правозахисники.

"Починаючи з 17 вересня минулого року, Мустафаєва періодично викликали до слідчого комітету Київського району Сімферополя для надання свідчень. Його адвокат Маммет Мамбетов прокоментував це як спосіб тиску на активістів, вказуючи на те, що згідно із законодавством, дослідча перевірка не може тривати більш як один місяць без вагомих підстав", - зазначається в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що у Сімферополі російські силовики прийшли з обшуком до активістки Українського культурного центру.