У МВС назвали вибух залізничного мосту в Маріуполі терактом

Про це повідомив начальник Головного управління МВС України у Донецькій області В’ячеслав Аброськін на своїй сторінці у Facebook.

«Сьогодні вночі було скоєно зухвалу спробу дестабілізувати порядок у Маріуполі. О 1.45 було підірвано залізничний міст на 1260 км у районі Мухіне, через річку Кальчик», - написав він.

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«Робитимемо все можливе для відновлення транспортного сполучення. Вживаються усі необхідні заходи зі встановлення і затримання осіб, причетних до здійснення даного теракту», - додав Аброськін.

Раніше повідомлялось, що у результаті вибуху пошкоджено опору мосту. Рух потягів у район залізничного вокзалу і морського торгового порту тимчасово припинено. Жертв немає.