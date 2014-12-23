У Маріуполі невідомі підірвали залізничний міст
09:09, 23 грудня 2014Суспільство
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Сьогодні, 23 грудня, о 01.40, у Маріуполі скоєно підрив залізничного мосту через річку Кальчик на 1260 км залізничного перегону.
REUTERS
Про це повідомляє штаб оборони Маріуполя на своїй сторінці у Facebook.
У результаті вибуху пошкоджено опору мосту. Рух потягів у район залізничного вокзалу і морського торгового порту тимчасово припинено. Жертв немає, йдеться у повідомленні.
Також наголошується, що оперативно створено міський штаб у складі представників влади, прокуратури, правоохоронних органів з ліквідації наслідків події і виявлення причетних осіб.
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Потяги тимчасово курсують до ст. Сартана, звідки організовано доставку пасажирів автобусами до Маріуполя.
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