У Маріуполі невідомі підірвали залізничний міст

Про це повідомляє штаб оборони Маріуполя на своїй сторінці у Facebook.

У результаті вибуху пошкоджено опору мосту. Рух потягів у район залізничного вокзалу і морського торгового порту тимчасово припинено. Жертв немає, йдеться у повідомленні.

Також наголошується, що оперативно створено міський штаб у складі представників влади, прокуратури, правоохоронних органів з ліквідації наслідків події і виявлення причетних осіб.

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Потяги тимчасово курсують до ст. Сартана, звідки організовано доставку пасажирів автобусами до Маріуполя.