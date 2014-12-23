У Харкові розпочався суд над антимайданівцем на прізвисько "Топаз"

Сьогодні розпочалося попереднє засідання Київського райсуду Харкова, який слухає справу "Топаза".

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Під час засідання було заявлено декілька клопотань. Зокрема, суд розглянув і відмовив у задоволенні клопотання захисту Гната Кромського щодо надання обвинуваченому додаткової охорони, проте задовольнив клопотання направити звернення у військову прокуратуру щодотиску з боку працівників СБУ на Гната Кромського. Крім того, суд залишив без розгляду клопотання захисту про направлення в прокуратуру для усунення недоліків обвинувального акту у справі.

Наступне засідання призначено на 5 січня 2015 року.

Як повідомляв УНІАН, Гната Кромського затримали в рамках кримінального провадження, відкритого за фактом захоплення 1 березня будівлі Харківської обласної держадміністрації. 29 березня суд обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. 7 квітня "Топаз", зрізавши браслет, зник. У квітні його затримали співробітники СБУ, однак 12 вересня Київський райсуд змінив запобіжний захід для Гната Кромського на особисте зобов'язання.

Довідка УНІАН. Гнат Кромськой підозрюється у скоєнні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 289, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 294, ч. 1 ст. 110 Кримінального кодексу ("незаконне заволодіння транспортним засобом"; "участь у масових заворушеннях, які супроводжувалися погромами, підпалами та знищенням майна"; "посягання на територіальну цілісність України").