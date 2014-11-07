У Харкові суд видав дозвіл на затримання «Топаза»

Як передає кореспондент УНІАН, про це в ефірі обласного телебачення повідомив перший заступник прокурора Харківської області Валерій Романов.

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«3 жовтня до Київського районного суду Харкова повторно направлено звинувачувальний акт стосовно Гната Кромського за злочинами, скоєними на вул. Римарській і біля облдержадміністрації. Вчора, 6 листопада 2014 року, в зв'язку з тим, що Кромськой переховується, судом дано дозвіл на його затримання», - сказав Романов.

Прокурор зазначив, що Кромськой підозрюється в скоєнні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом), ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 294 КК України (активна участь у масових заворушеннях, що супроводжувалися погромами, підпалами й знищенням майна), ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність України).