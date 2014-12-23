Бойовики двічі атакували сили АТО під Маріуполем - ЗМІ

Про це повідомив начальник прес-служби штабу АТО в секторі "М" Дмитро Горбунов, пише 0629.com.ua.

За його словами, по позиціях українських військових в районі села Чермалик був відкритий вогонь із стрілецької зброї о 17.00 та 18.00.

Постраждалих з боку військовослужбовців ЗСУ немає.

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Крім того, згідно з інформацією, з 16.30 до 17.30 над населеними пунктами, розташованими на північному сході від Маріуполя зафіксовані польоти 3 безпілотників, запущених з території, підконтрольної "ДНР".