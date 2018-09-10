Пенсіонери під прицілом: ЗМІ попередили про поширення нової шахрайської схеми

Зловмисники приходять до пенсіонерів і кажуть, що в країні впроваджують грошові новації, тому всі заощадження треба терміново обміняти на нові купюри.

В Україні шахраї вже майже рік наживаються на псевдореформі.

Зловмисники приходять до пенсіонерів і кажуть, що в країні впроваджують грошові новації, тому всі заощадження треба терміново обміняти на нові купюри.

А часом аферисти навіть оголошують, що Україна ось-ось вступить до Євросоюзу і гривні треба поміняти на євро. Перелякані пенсіонери ведуться на це і віддають останні гроші. Як розповіли у поліції, такі випадки - не рідкість, пише OBOZREVATEL.

У Кам'янському Дніпропетровської області до пенсіонерки прийшла жінка і назвалася дочкою листоноші. Мовляв, мама захворіла, а вона її тимчасово підмінює. У розмові "дочка листоноші" розповіла, що в країні триває грошова реформа. Тому потрібно обміняти всі старі гроші на нові. Пенсіонерка повірила їй і винесла всі свої заощадження. Натомість вона отримала пухкий конверт. І тільки коли "дочка листоноші" пішла, жінка зазирнула у конверт - там лежав нарізаний папір.

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У поліції Кам'янського пояснили, що вони зафіксували два таких випадки. Звісно, там відкрили провадження за ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство), але аферистку поки знайти не вдалося.

Подібні випадки вже рік відбуваються по всій країні. Навесні у Добропіллі Донецької області до літнього чоловіка прийшла представниця банку. Вона розповіла йому, що у зв'язку зі швидким вступом України до ЄС потрібно терміново всі гривні поміняти на євро. Пенсіонер довірливо виніс їй 40 тисяч. Банкір перерахувала купюри і розклала їх у три конверти, заклеїла їх і поставила печатку "оплачено". Потім вручила їх назад пенсіонеру, пояснивши, що за кілька днів до нього прийде інспектор банку і поміняє вміст конвертів на євро.

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Пенсіонер так зрадів, що вирішив розповісти новину сусідам. Ті і порадили йому подивитися уважно, що залишилося в цих конвертах. Всередині він виявив порожні папірці. Поліція веде розслідування.

Подібний випадок стався у Миколаївській області рік тому. Там 93-річний пенсіонер віддав шахрайці досить велику суму - 134 тисячі гривень, 16 тисяч доларів і 4 тисячі євро. У поліції чоловік розповів, що коли він вийшов у магазин, до нього підійшла незнайомка і, назвавши його на ім'я, поцікавилася, чи вдома його сусідка. Він відповів їй і пішов у своїх справах.

Коли пенсіонер повертався, біля під'їзду стояла все та сама жінка. Шахрайка розповіла, що вона соцпрацівник, вже побувала у його сусідки і тепер хоче допомогти йому. Вона повідала, що нібито чоловік мав отримати листа про проведення грошової реформи. Але вона як соцпрацівник ходить до людей похилого віку додому і допомагає з обміном, щоб їм не доводилося стояти в чергах у банках. Почувши це, 93-річний пенсіонер запросив її в гості і віддав все, що у нього було, навіть долари і євро. Натомість отримав конверти з новими грошима. Зазирнув він у конверти вже набагато пізніше і виявив, що його обдурили.

Кілька подібних випадків сталося і в Черкасах. Дві аферистки втиралися в довіру до пенсіонерів і розповідали їм про грошову реформу. Люди похилого віку віддавали останнє. І хоча у поліції є фото шахрайок, їх поки не знайшли.

У жовтні минулого року у Глухові до 83-річного пенсіонера завітали двоє "соціальних працівників" - чоловік і жінка. Вони розповіли, що в країні проходить грошова реформа і тому старі купюри вилучатимуть і мінятимуть на нові. Довірливий дідусь дістав близько 3,5 тисяч гривень. Аферисти відразу заявили, що це старі гроші, тому їх потрібно терміново поміняти. І вручили пенсіонеру новенькі навіть хрусткі купюри. Тільки пізніше чоловік виявив, що вони сувенірні.

Спікер поліції Кам'янського Дніпропетровської області Олена Тимченко звертає увагу, що аферисти буквально розпочали полювання на людей похилого віку.