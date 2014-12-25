Волинські шахтарі провели попереджувальний мітинг (фото)

Працівники вугільних підприємств прийшли з плакатами на майдан Незалежності в Нововолинську, повідомляє ВолиньPost.

"Ми обурені, що нас не чують, не розуміємо, як можна тисячі людей залишити без роботи. Шахти Нововолинська ще мають запаси вугілля, а гірники готові працювати. Прикро, що доводиться йти на кардинальні методи, аби хоч трохи змінити ситуацію", — зазначив гірник шахти No1 «Нововолинська» Олександр Оніщук.

На мітингу були присутні представники облдержадміністрації, міської влади та вугільних підприємств.

Читайте такожВ Україні хочуть закрити до 2019 року всі 32 збиткові держшахти"Коли сьогодні стоїть питання закриття шахт, для мене це надзвичайно боляче, адже у створенні ДП «Волиньвугілля» я приймав безпосередню участь. Коли є загроза, що тисячі людей залишаться без робочих місць, - це страшно. Я як міський голова розумію усю серйозність ситуації і підтримую шахтарів", — сказав мер Нововолинська Віктор Сапожніков.

Працівники вугільних підприємств прийняли звернення до вищого керівництва держави, вимагаючи передбачити в бюджеті на 2015 рік кошти для введення в дію першої черги шахти No10 «Нововолинська», виплатити усю заборгованість шахтарям за виконані роботи, залишити фінансування ДП «Волиньвугілля», дати можливість колективу шахти No1 відпрацьовувати підготовлені запаси.

Шахтарі попередили, якщо упродовж трьох днів ситуація з вугільними підприємствами не покращиться, вони будуть перекривати міжнародну трасу.