Квитків на концерт Іглесіаса стає дедалі менше

Організатори не готові спрогнозувати, коли вони закінчаться зовсім, але цей момент стрімко наближається з кожним днем.

«Україна! Квитки на моє шоу на Олімпійському стадіоні надійдуть у продаж у понеділок, 20 серпня, о 00:00», - такий напис у Твіттері Енріке Іглесіаса близько місяця тому викликав справжню бурю емоцій серед його шанувальників як в нашій країні, так і по всій Європі. Тоді ще не було абсолютно ніякої інформації і деталей. З часом на великій прес-конференції організатори пояснять: шоу приурочено до 25-річчя торгової мережі «АТБ», яка не тільки спонсорує приїзд зірки до Києва в рамках світового турне, але і пропонує інноваційну систему продажу квитків на концерт.

Сьогодні вже багато хто знає, що відвідування шоу обійдеться всього в 800 гривень, якщо правильно виконати всі умови придбання квитка через касу будь-якого магазину «АТБ». Оскільки таких магазинів в країні близько тисячі (причому в різних населених пунктах), схема доступна мільйонам співвітчизників. Чим, власне кажучи, багато хто з них вже встигли скористатися. Кількість вільних місць зменшується з кожним днем. Адже серед шанувальників таланту Енріке Іглесіаса є люди практично всіх поколінь. У цьому сенсі мережа «АТБ» не помилилася з вибором подарунка для своїх клієнтів.

Експерти прогнозують, що концерт зірки латиноамериканської поп-музики стане головною культурною подією, як мінімум, цієї осені. Згодні з такими висновками і ті, хто вже відвідав концерти туру в США. Варто відзначити, що своїм виступом у Києві Енріке Іглесіас відкриває свій європейський вояж. Після української столиці артист поїде в Лондон, потім в Дублін і ряд міст Великобританії. Пізніше заплановані концерти в таких столицях, як Софія (Болгарія), Брюссель (Бельгія), Амстердам (Голландія) і Париж (Франція). Іншими словами, Київ опинився в досить цікавій і представницькій компанії.

Не можна не згадати про те, що квитки на шоу зірки у всіх перерахованих містах істотно дорожчі, ніж на НСК «Олімпійський». Справа тут як раз у позиції мережі «АТБ», яка прагне зробити концерт доступним для максимальної кількості глядачів. Європейці вже цікавляться у своїх українських друзів цією мережею, а також просять дістати зайвий квиток на виступ. Зробити це вони можуть і через Інтернет, адже близько 20% місць реалізується через КонцертUA. Правда, без знижок, звичайно (вартість квитка коливається від 1600 до 2500 гривень).

І у віртуального майданчика, і у самого «АТБ» кількість квитків з кожним днем зменшується. На сьогоднішній день доступними залишаються кілька секторів. І організатори не можуть точно сказати, коли квитки закінчаться зовсім. Але вони єдині в думці, що це станеться дуже скоро. Це та причина, по якій вітчизняні шанувальники Енріке Іглесіаса повинні поквапитися. Шанси потрапити на улюбленого артиста ще зберігаються. А для будь-якого фаната побачити власними очима живе шоу зірки – це справжнє свято. Встигніть стати його частиною!