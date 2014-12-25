У Донецьку почалися віялові відключення світла

Про це "ОстроВу" повідомили городяни.

За їх словами, сьогодні 25 грудня світло вимкнули в продуктових магазинах і житлових будинках мікрорайону "Текстильник" в Кіровському районі Донецька.

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"Світло вимкнули в 9:00 і включили в 13:00. В ЖЕК з цього питання додзвонитися нереально, бо у них відключені телефони за несплату", - зазначають донеччани.

За словами жителів, вчора 24 грудня, світла не було протягом кількох годин також у Калінінському і Київському районах

"Про віяльні відключення так звані "влади" ДНР" нас не попереджали", -запевняють городяни.