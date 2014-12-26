У мережі опублікували відео, як полонених українських військових відправляли додому
21:19, 26 грудня 2014Суспільство
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На відео бійці сідають в автобус
Деякі чоловіки мають із собою пакети та сумки / скріншот
У Мережі з'явилося відео, де колишні полонені українські бійці повертаються додому. На відео вони сідають в автобус. У чоловіків - виснажені, але мужні обличчя, повідомляє ТСН.ua.
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Вони одягнуті і у військову форму, і в спортивні костюми. Деякі мають із собою пакети та сумки.
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На відео присутні і чоловіки у камуфляжі зі зброєю, через коридор яких проходять перед посадкою в автобус українські бійці.
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