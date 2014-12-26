ЗМІ: Почалася "активна фаза" обміну полоненими
У Службі безпеки України заявляють, що переговори щодо обміну полоненими перебувають в активній фазі і готуються через кілька годин повідомити про завершення операції.
Про це заявив радник голови СБУ Маркіян Лубківський в Києві в п'ятницю, повідомляє Українська служба BBC.
"Ми вийшли на активну фазу реалізації операції з передачі полонених ... тому ми не коментуємо безпосередньо до отримання результатів. Я думаю, що протягом декількох годин ми зможемо проінформувати громадськість, а насамперед сім'ї, що операція завершена", - сказав Лубківський.
Читайте такожУ РНБО не поспішають розкривати подробиці процесу звільнення українців з полону бойовиківТим часом, ТАСС повідомляє, що терористи «Донецької народної республіки» повезли на Ясинуватський блокпост українських військовополонених для обміну на своїх поплічників.
Полонені перебувають у трьох автобусах приблизно по 40 осіб у кожному. Колону супроводжують близько 20 автомашин, включаючи представників ОБСЄ.
Як повідомляв УНІАН, 25 грудня Лубківський заявив, що на переговорах у Мінську 24 грудня бойовики погодилися передати 150 полонених українських військових в обмін на своїх 225.
Раніше в СБУ заявляли, що бойовики зволікають з обміном заручниками.
Водночас, за останніми даними Служби безпеки, в полоні у бойовиків на Донбасі залишаються 684 особи.