На Луганщині під час обстрілу бойовиків поранено 89-річну жінку
09:53, 28 грудня 2014Суспільство
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Пенсіонерка отримала осколкове поранення голови через вибух міни у дворі житлового будинку.
У м. Золоте поранено 89-річну жительку / google.com
У Луганській області під час обстрілу бойовиками міста Золоте поранено 89-річну жительку.
Як сказано в повідомленні прес-служби голови Луганської обласної державної адміністрації Геннадія Москаля, вчора близько півночі терористи «Луганської народної республіки» здійснили мінометний обстріл Золотого Попаснянського району.
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Одна з мін вибухнула на приватному подвір‘ї на вулиці Орджонікідзе, пошкодивши житловий будинок, господиня будинку, 89-річна пенсіонерка, дістала осколкове поранення голови. Зараз вона перебуває в лікарні Лисичанська.
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