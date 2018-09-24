ФСБ заявила про затримання "українського шпигуна", у СБУ кажуть про черговий фейк

ФСБ стверджує, що українець нібито стежив за пересуванням військової техніки і з'ясовував інформацію про кадровий склад Міністерства оборони РФ.

У Краснодарському краї російські силовики затримали і видворили за межі Росії «агента СБУ», який нібито намагався збирати відомості про розташовані в регіоні військові об'єкти.

Про це повідомляє «Інтерфакс» з посиланням на прес-службу УФСБ по Кубані.

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"На території Краснодарського краю був розкритий агент СБУ Сергій Стефаненко, який робив спроби збору даних про розташовані на території Кубані військові об'єкти, а також стежив за пересуванням військової техніки і з'ясовував інформацію про кадровий склад Міністерства оборони РФ", - йдеться в повідомленні.

ФСБ стверджує, що українець прибув на територію Росії з метою подальшого працевлаштування та проживання.

За інформацією російської спецслужби, Стефаненко оголосили офіційне застереження про неприпустимість вчинення злочину, передбаченого ст. 276 КК РФ (шпигунство) і видворили за межі Росії.

В СБУ виданню "Українська правда" заявили, що подібна інформація є черговим фейком.