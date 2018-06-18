ЗМІ: в СБУ розшифрували дані з мікрочипа ФСБ РФ та викрили агента - підполковника МВС (відео)

Остаточною метою операції мав стати начальник штабу ВМС.

Контррозвідка СБУ розрила схему, за якою російські спецслужби вербували українських офіцерів. Робили це з допомогою маленького чипа, який дозволяє відправляти інформацію кураторам із ФСБ. Пристрій призначався підполковнику МВС, який був на зарплаті у ФСБ. А остаточною метою операції мав стати начальник штабу ВМС Роман Гладкий.

Як повідомляє ТСН, російського агента викрили та затримали. У письмовій угоді з російським "чекістом" він зобов'язується "надавати сприяння Федеральній службі безпеки".

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Куратор із ФСБ, який завербував підполковника МВС, - Павло Воронін, син ветерана ФСБ. Він працює в окупованому Криму із завданням проникнути у середовище найвищих офіцерів СБУ, поліції, армії та флоту.

Остаточною метою полювання ФСБ мала стати друга особа в керівництві Військово-Морських Сил України - начальник штабу ВМС Роман Гладкий. У розмові з журналістами він пообіцяв розповісти усе після завершення справи.

Як повідомляв УНІАН, раніше біженець з Криму розповів про тортури ФСБ.