Підозрювані у замаху на активіста Михайлика останнім часом неодноразово їздили до РФ - Геращенко

Він зазначив, що антиукраїнські провокації є однією з основних версій слідства щодо нападу на Михайлика.

Підозрювані у замаху на одеського активіста Олега Михайлика неодноразово їздили до Російської Федерації, в тому числі останнім часом.

Про це в єфірі "5 каналу" розповів секретар Комітету ВР з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, народний депутат Антон Геращенко.

"Слідство ще буде перевіряти, що вони робили в РФ, хто їх там і на що науськував", - зазначив Геращенко.

Він зазначив, що антиукраїнські провокації є однією з основних версій слідства щодо нападу на Михайлика.

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"Одна з версій нападу на пана Михайлика є така – антиукраїнські сили хотіли зробити так, щоб в Одесі гинули або були поранені активісти, після того було звинувачення у бездіяльності влади, прокуратури, поліції, Служби безпеки України. Ця версія одна з основних. Вона перевіряється, тому що якоїсь особистої неприязні між Михайликом і цими трьома особами з Грузії не було", - розповів нардеп.

Він додав, що перевірятиметься також зв'язок підозрюваних з кримінальними колами, грузинськими "злодіями в законі" та співробітниками правоохоронних органів Одеси.

Як повідомляв УНІАН, пізно ввечері 22 вересня до поліції надійшла інформація про те, що в центрі Одеси зловмисники стріляли у відомого активіста, лідера міської організації партії «Сила людей» Олега Михайлика. Він дістав проникаюче вогнепальне поранення в плече і в область грудної клітки. За даними медиків, стан потерпілого наразі стабільний, але кулю, яка застрягла в грудній клітці, вирішили поки що не вилучати.