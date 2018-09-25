Замах на активіста Михайлика: у прокуратурі розповіли подробиці затримання підозрюваних

За словами прокурора, в ході обшуків виявлено та вилучено вогнепальну зброю, з якої, як припускають, було зроблено постріл у активіста.

Прокурор Одеської області Олег Жученко підтвердив затримання трьох підозрюваних у замаху на відомого громадського активіста, лідера міської організації партії «Сила людей» Олега Михайлика, який отримав 22 вересня тяжке вогнепальне поранення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні ввечері Жученко заявив на зустрічі з представниками громадських організацій та партій, яка проходить в Одеській обласній державній адміністрації.

Прокурор зазначив, що троє затриманих обґрунтовано підозрюються в замаху й затримані в порядку ст. 208 КПК України.

Він додав, що в ході оперативно-слідчих дій проведено санкціоновані обшуки, в результаті яких виявлено та вилучено вогнепальну зброю, з якої, як припускають, було зроблено постріл.

«Вогнепальну зброю виявлено в конкретному місці... Зараз їм (затриманим - УНІАН) готується повідомлення про підозру в замаху на вбивство - ст. 15, ст. 115 Кримінального кодексу України», - зазначив Жученко, акцентувавши, що замах був не спонтанним, а добре спланованим.

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Він також спростував твердження родичів та адвоката одного з фігурантів про те, що останній у зв'язку з інвалідністю фізично не міг вчинити замах на активіста.

Зокрема, за словами прокурора, доставленого до лікарні підозрюваного опізнали деякі активісти, які стверджують, що цей громадянин влітку в Одесі на вулиці Балківській брав участь у конфлікті із застосуванням зброї.

Як повідомляв УНІАН, пізно ввечері 22 вересня до поліції надійшла інформація про те, що в центрі Одеси зловмисники стріляли у відомого активіста, лідера міської організації партії «Сила людей» Олега Михайлика. Він дістав проникаюче вогнепальне поранення в плече і в область грудної клітки. За даними медиків, стан потерпілого наразі стабільний, але кулю, яка застрягла в грудній клітці, вирішили поки що не вилучати.

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Правоохоронці розглядають п'ять версій замаху на Михайлика. Перша версія пов'язана з громадською діяльністю, друга - з будівництвом житлового комплексу «Золотий берег» (активіст очолював громадську організацію «Захист прав інвесторів новобудов і власників житла «Правое дело», яка, домагаючись завершення будівництва об'єкту, проводила акції протесту). Третя версія пов'язана з авторинком «Успіх» - громадський діяч активно виступав проти нових власників ринку. Четверта версія - особистісні відносини, п'ята - злочин скоєно з хуліганських спонукань.

25 вересня з'явилася інформація про затримання трьох підозрюваних у замаху на активіста, попередньо, громадян Грузії. Одного з них доставили до лікарні в зв'язку з погіршенням стану здоров'я. Його адвокат заявив, що цей громадянин є інвалідом I групи і тому не може бути причетним до замаху.