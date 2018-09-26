этот материал доступен на русском

Українська мова увійшла до топ-8 найуживаніших в Європі (інфографіка)

17:32, 26 вересня 2018
Суспільство
1931 0
Українська мова знаходиться на 8-му місці за частотою вживання / УНІАН

Такі дані наводить Рада Європи з нагоди Європейського дня мов, який відзначають 26 вересня, передає "Європейська правда".

Babbel magazine

Після трійки лідерів в списку розташувалися англійська, турецька та італійська. Наступні рядки зайняли іспанська, українська і польська. Українською мовою в Європі говорить 45 мільйонів людей.

Десятку лідерів закриває нідерландська мова.

Як повідомляв УНІАН, у київській школі спалахнув скандал через підручник з російської мови.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Європа