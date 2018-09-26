Українська мова увійшла до топ-8 найуживаніших в Європі (інфографіка)
17:32, 26 вересня 2018Суспільство
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Українською мовою в Європі говорить 45 мільйонів людей.
Українська мова знаходиться на 8-му місці за частотою вживання / УНІАН
Російська, німецька та французька - найбільш широко вживані мови серед населення Європи.
Такі дані наводить Рада Європи з нагоди Європейського дня мов, який відзначають 26 вересня, передає "Європейська правда".
Babbel magazine
Після трійки лідерів в списку розташувалися англійська, турецька та італійська. Наступні рядки зайняли іспанська, українська і польська. Українською мовою в Європі говорить 45 мільйонів людей.
Десятку лідерів закриває нідерландська мова.
Як повідомляв УНІАН, у київській школі спалахнув скандал через підручник з російської мови.
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