"Росія - миролюбна країна": у київській школі спалахнув скандал через підручник з російської мови (фото)

Підручник був виданий у 2005 році, отже його гриф "рекомендовано міністерством освіти" вже минув і його не можна використовувати в школах.

У Києві учні п'ятого класу вивчають російську мову за підручниками, в яких нав'язується ідея "спільного минулого" українців і росіян, а Росію взагалі називають миролюбною країною.

Фотографії підручника опублікувала мама одного з учнів у Facebook.

На опублікованих знімках видно, що школярам розповідають про "спільні корені" двох народів.

"Україна і Росія — миролюбні країни з багатою культурою та спільним корінням", — сказано в підручнику.

За словами дівчини, її дитина вивчає російську мову в школі факультативно.

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"Моя дитина хоче вчити і російську теж (як четверту мову). Але ж вчити "жи-ши" пиши з "и" і ось ця імперська риторика — це різні речі", — зазначає вона.

При цьому в коментарях інші батьки відзначили, що підручник був виданий у 2005 році, отже його гриф "рекомендовано міністерством освіти" вже минув і його не можна використовувати в школах.

Як повідомляв УНІАН, у київському ресторані спалахнув скандал з російської мови.