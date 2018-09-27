Учасники акції "Ніч на Банковій" вирушають "в гості до Авакова"

Зокрема, "Автомайдан" вирушає на вул. Вишгородську, де, за твердженням активістів, проживає міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Частина учасників акції "Ніч на Банковій" вирушає до бази Міністерства внутрішніх справ на вул. Вишгородській, де, за твердженням активістів, проживає міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Як передає кореспондент УНІАН, щойно зі сцени оголосили, що на вул. Вишгородську в районі площі Тараса Шевченка вирушають представники ГО "Автомайдан".

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Таким чином, кількість учасників акції біля Адміністрації президента дещо зменшилася, наразі тут перебуває не більше 200 людей.

Слід зазначити, на Банковій дещо послаблено заходи з охорони: щойно територію перед АП залишило 5 поліцейських автобусів, зокрема, 4 - із захисними гратами на вікнах.

Як повідомляв УНІАН, учасники акції "Ніч на Банковій" вимагають від української влади не ігнорувати напади на громадських активістів, що почастішали і набули резонансу останнім часом.