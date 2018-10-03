Названо дату похорону Романа Карцева

Церемонія прощання з Карцевим пройде 4 жовтня.

Відомого актора-одесита Романа Карцева поховають 4 жовтня на Троєкуровському кладовищі в Москві.

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Його могила буде перебувати на Алеї акторів поруч з поетом Шаїнським. Перед цим з артистом можна буде попрощатися в Будинку літераторів, повідомляє Mash у своєму Telegram-каналі.

Як повідомляв УНІАН, 2 жовтня на 79-му році життя помер відомий радянський актор і комік, уродженець Одеси Роман Карцев (справжнє ім'я Роман Кац).