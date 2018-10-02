Помер легендарний актор і комік Роман Карцев

Офіційна причина смерті коміка поки не відома, як і місце похорону.

Сьогодні на 79-му році життя помер відомий радянський актор і комік, уродженець Одеси Роман Карцев (справжнє ім'я Роман Кац).

Про це в Facebook повідомила дружина іншого відомого одесита Михайла Жванецького Наталія.

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Вона опублікувала на своїй сторінці коротку розповідь про прогулянку друзів по Одесі і підписала: "Присвячується пам'яті Роми Карцева. Сьогодні Рома помер".

Офіційна причина смерті коміка поки невідома, як і місце похорону.

У 1960-х роках артист переїхав до Ленінграда (Санкт-Петербург), де почав працювати в театрі мініатюр Аркадія Райкіна. Саме він порадив взяти акторові псевдонім. Пізніше актор працював в одеському та московському театрі мініатюр, а також у Театрі мініатюр під керівництвом Михайла Жванецького.

Карцев здобув популярність завдяки виступу в дуеті з Віктором Ільченко, з яким він працював у жанрі естрадної репризи близько 30 років.

З 1975 року артист почав зніматися в кіно. Найбільш запам'ятався глядачам за ролями в картинах «Собаче серце», «Небеса обітовані», «Старі шкапи» і «Майстер і Маргарита».

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