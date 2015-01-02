Під Харковом поляки відремонтували табір для переселенців з Донбасу

Ремонт комплексу тривав майже місяць і обійшовся в 1 млн злотих, повідомляє "Польське радіо". "Ромашка" - це найбільше в Харківській області місце розташування переселенців з Донбасу. В даний час там проживає 120 осіб з Луганської та Донецької областей. Завдяки проведеним PCPM ремонтним роботам, профінансованим польським МЗС у рамках програми, 400 осіб зможуть провести там зиму", - сказано в повідомленні.

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Зазначено, що в таборі будуть жити, перш за все, матері з дітьми і особи старшого віку, які не мають можливості знімати житло в Харкові.

Ремонт полягав в утепленні будинків, заміні вікон і дверей, а також будівництві водостічної системи, каналізації та обігріву. Уточнюється, що переселенцям не доведеться платити орендну плату у найближчі 2 роки - це важливо, враховуючи те, що багато з них не знають, коли зможуть повернутися додому.