Українські кібервійська легко проникають в пошту прихильників терористів

02:12, 05 січня 2015
Суспільство
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Провідний український хакер Євген Докукін розповів про чергове проникнення українських кібервійськ до електронної пошти терориста. 

boingboing.net

Про це хакер заявив у Facebook, передає ТСН.

"Це нова поштова скринька. Вона належить ватнику, що підтримує тероризм", - зауважив Докукін.

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