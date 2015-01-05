Українські кібервійська легко проникають в пошту прихильників терористів

Провідний український хакер Євген Докукін розповів про чергове проникнення українських кібервійськ до електронної пошти терориста.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter