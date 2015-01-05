Українські кібервійська легко проникають в пошту прихильників терористів
02:12, 05 січня 2015Суспільство
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Провідний український хакер Євген Докукін розповів про чергове проникнення українських кібервійськ до електронної пошти терориста.
Українські кібервійська легко проникають в пошту прихильників терористів / boingboing.net
Про це хакер заявив у Facebook, передає ТСН.
"Це нова поштова скринька. Вона належить ватнику, що підтримує тероризм", - зауважив Докукін.
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