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У Криму фігуранта "справи Веджіє Кашка" відпустили під домашній арешт – журналіст

19:52, 10 жовтня 2018
Суспільство
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Чапуха звільнили з СІЗО через критичний стан здоров’я \ фото радіо Свобода

В анексованому Росією Криму обвинуваченого у «справі Веджіє Кашка» кримськотатарського активіста Асана Чапуха відпустили із СІЗО Сімферополя під домашній арешт.

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Про це повідомляє радіо Свобода з посиланням на адвоката Айдера Азаматова. Захисник пояснив, що Чапуха відправили під домашній арешт «у силу його критичного стану здоров’я і неможливості проводити необхідне лікування в СІЗО».

За словами журналіста, стан здоров’я Чапуха критичний – за оцінкою симптомів незалежних лікарів, він переніс інсульт.

Асану Чапуху 66 років. Міністерство закордонних справ України неодноразово вимагало від Росії звільнити цього кримськотатарського активіста.

Як повідомляв УНІАН, у Сімферополі 23 листопада 2017 року російські силовики затримали групу кримських татар – Кязіма Аметова, Асана Чапуха, Руслана Трубача і Бекіра Дегерменджі. Їх звинувачують у вимаганні у громадянина Туреччини. При затриманні цих людей російськими силовиками стало зле ветерану кримськотатарського національного руху Веджіє Кашка. Пізніше стало відомо, що жінка померла.

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Теги: #справа#Веджіє Кашка