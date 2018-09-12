Фігурант у "справі Веджіє Кашка" на знак протесту має намір оголосити голодування

Адвокат обвинуваченого Айдер Азаматов зазначив, що не вітає такий вид протесту, а також повідомив, що 12 вересня, Чапуха планують вивезти до однієї з міських лікарень на обстеження.

Обвинувачений у "справі Веджіє Кашка" кримськотатарський активіст Асан Чапух повідомив, що з 15 вересня має намір оголосити голодування, якщо його не переведуть під домашній арешт або не нададуть кваліфіковану медичну допомогу.

Про це Чапух оголосив 11 вересня цього під час судового засідання з продовження запобіжного заходу, повідомляє Крим.Реалії.

"Я прошу суд змінити мені запобіжний захід на домашній арешт. За десять місяців перебування в СІЗО моє здоров'я дуже сильно погіршився. У мене постійно високий тиск, я пережив у в'язниці мікроінсульт. Моє здоров'я тут погіршується щодня. У мене стала невиразна мова, постійно паморочиться голова", – сказав Чапух у суді.

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Він додав, що після оголошення голодування "всі подальші події, пов'язані зі станом здоров'я будуть на вашій совісті, ваша честь".

Адвокат обвинуваченого Айдер Азаматов зазначив, що не вітає такий вид протесту, а також повідомив, що 12 вересня, Чапуха планують вивезти до однієї з міських лікарень на обстеження.

Як повідомляв УНІАН, 23 листопада 2017 року у тимчасово окупованому Криму після обшуків було затримано кількох кримських татар. Всіх їх звинувачують у нібито вимаганні у громадянина Туреччини. Затриманих було заарештовано на два місяці.

Після затримань кримських татар у центрі Сімферополя, здійснених російськими силовиками, на 83-му році життя від пережитого стресу померла ветеран кримськотатарського руху Веджіє Кашка.