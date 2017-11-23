У Криму через затримання татар померла ветеран кримськотатарського національного руху

Після затримань кримських татар в окупованому Росією Сімферополі на 83 році життя померла ветеран кримськотатарського національного руху Веджіє Кашка. Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на джерела в лікарні.

Читайте такожУ Криму обстріляли будинок кримськотатарського активістаЦю інформацію підтверджує кримськотатарська активістка Муміна Салієва. "Веджіє к'артана покинула цей світ. Пишу і не віриться. Не можу знайти слова, джемаат...", - написала Салієва у Facebook. За її інформацією, жінку також хотіли затримати.

Як розповіла в соцмережі головний редактор "Української правди" Севгіль Мусаєва, жінці стало зле під час затримання кримськотатарських активістів, які нібито вимагали гроші в громадянина Туреччини.

"Історія неприємна: турок втерся в довіру до сім'ї Веджіє, позичив гроші і відмовлявся повертати. Активісти вирішили втрутитися в ситуацію через повагу до ветерана національного руху. У підсумку це закінчилося затриманнями і обшуками у них", - пише Мусаєва.

За її інформацією, Веджіє сильно розхвилювалася, їй викликали швидку, дорогою до лікарні вона померла. "Дивної сили була людина - в 83 роки їздила на судові засідання, в 2015 році брала участь в блокаді", - розповідає Мусаєва.

Сьогодні в анексованому Криму російські силовики провели серію обшуків у будинках кримськотатарських активістів. Як повідомляє Крим.Реалії , силовики обшукали будинок Бекіра Дегерменджі, батька фігуранта «справи 26 лютого» Мустафи Дегерменджі, в селі Грушівка під Сімферополем. Пізніше силовики затримали Бекіра Дегерменджі в кафе на вулиці Воровського біля Київського районного суду.

Ще один обшук пройшов у Грушівці в будинку активіста кримськотатарського національного руху Казіма Аметова, до його будинку під'їхали чотири машини з силовиками.

Також обшуки пройшли в селі Южне під Феодосією в активіста кримськотатарського національного руху Ельміри Газієвої за її відсутності. Під її будинок також приїхало чотири машини силовиків.

Повідомлення про обшук надійшло також із Сімферополя (вулиця Кримська), проте наразі невідомо, у кого саме там проводили обшук.

Після обшуків затримали Бекіра Дегерменджі, Асана Чапуха, Казіма Аметова.

Публічних коментарів російських силовиків з цього приводу поки немає.

Управління ФСБ Росії в анексованому Криму підозрює активістів у «вимаганні в особливо великому розмірі в громадянина Туреччини».