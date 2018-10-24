В окупованому Донецьку затримали екс-регіонала Богачова – ЗМІ

Богачов прибув на окуповану територію, аби відвідати могилу батька.

У Донецьку бойовики «ДНР» затримали екс-секретаря Донецької міської ради, екс-керівника фракції Партії регіонів у Донецькій міськраді Сергія Богачова.

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Про це повідомляють «Новини Донбасу», посилаючись на джерела в Донецьку. За словами співрозмовників, Богачов прибув на окуповану територію, щоб відвідати могилу батька, який був похований 40 днів тому.

22 жовтня бойовики «ДНР» затримали Богачова на виїзді з селища Хорошова, де знаходиться його будинок.

До екс-секретаря міськради не пускають адвокатів та родичів. Їм не повідомляється про стан здоров'я і умови утримання затриманого. Також не озвучують звинувачення, які йому висувають.

За інформацією журналістів, Ігор Мартинов, який називає себе «головою адміністрації» Донецька, написав заяву про «крадіжку» печатки міськради Богачовим в 2014 році.

Як повідомляє "Остров", Богачов ніколи не приховував своїх проросійських поглядів і негативного ставлення до Майдану. У 2016 році правоохоронці перевіряли його на причетність до тероризму, але не знайшли в його діях складу злочину.

Проте, в січні 2014 року Богачов лякав жителів міста "бойовиками Майдану".