Вихідні у грудні 2018: які робочі дні переносяться на суботу
09:17, 25 жовтня 2018Суспільство
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У 2018 році загалом в українців п’ять робочих субот.
У грудні буде дві робочі суботи / Фото УНІАН
Календар вихідних на 2018 рік передбачає п'ять перенесень робочих днів на суботи, два з яких очікують на українців у грудні.
Зокрема, у грудні на українців чекають дві робочі суботи: 22 грудня - замість понеділка, 24 грудня, та 29 грудня - замість понеділка, 31 грудня.
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Згідно з рішенням Кабміну, рекомендується перенести у 2018 році робочі дні:
- у зв’язку зі святкуванням 8 березня Міжнародного жіночого дня – з п’ятниці, 9 березня, на суботу, 3 березня;
- у зв’язку з Днем праці – з понеділка, 30 квітня, на суботу, 5 травня;
- у зв’язку з відзначенням Дня Конституції України – з п’ятниці, 29 червня, на суботу, 23 червня;
- у зв’язку з Різдвом Христовим - з понеділка, 24 грудня, на суботу, 22 грудня;
- з понеділка, 31 грудня — на суботу, 29 грудня.
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