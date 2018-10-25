Вихідні у грудні 2018: які робочі дні переносяться на суботу

У 2018 році загалом в українців п’ять робочих субот.

Календар вихідних на 2018 рік передбачає п'ять перенесень робочих днів на суботи, два з яких очікують на українців у грудні.

Зокрема, у грудні на українців чекають дві робочі суботи: 22 грудня - замість понеділка, 24 грудня, та 29 грудня - замість понеділка, 31 грудня.

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Згідно з рішенням Кабміну, рекомендується перенести у 2018 році робочі дні:

- у зв’язку зі святкуванням 8 березня Міжнародного жіночого дня – з п’ятниці, 9 березня, на суботу, 3 березня;

- у зв’язку з Днем праці – з понеділка, 30 квітня, на суботу, 5 травня;

- у зв’язку з відзначенням Дня Конституції України – з п’ятниці, 29 червня, на суботу, 23 червня;

- у зв’язку з Різдвом Христовим - з понеділка, 24 грудня, на суботу, 22 грудня;

- з понеділка, 31 грудня — на суботу, 29 грудня.