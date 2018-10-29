Гонтарєва знайшла собі нову роботу - рятуватиме Туніс від кризи

В якості співробітника Інституту Гонтарєва консультуватиме центробанки різних країн світу з теми монетарної політики. Зараз вона працює з владою Тунісу, який переживає економічну кризу.

Екс-глава НБУ Валерія Гонтарєва з 1 жовтня стала співробітником Institute of Global Affairs, який входить до складу Лондонської школи економіки.

Про це вона розповіла під час виступу на конференції OTPTalks в Києві, передає "Ліга".

В якості співробітника Інституту Гонтарєва консультуватиме центробанки різних країн світу з теми монетарної політики. Зараз вона працює з владою Тунісу, який переживає економічну кризу.

"Сьогодні я їду в Албанію, де буду виступати [від Інституту] на конференції з монетарної політики, - розповіла Гонтарєва, - Туніс - це поки мій перший проект".

Свою посаду вона описала як "fellow" - науковий співробітник.

Читайте такожМВФ вимагає підвищення ціни на газ ще на 40% - ЗМІ

Також вона анонсувала презентацію свого стартапу Medikit, яка повинна відбутися 19 листопада. Крім цього Гонтарєва готує проект у сфері освіти. Деталей останнього вона не повідомила.

Medikit - стартап, який є онлайн-майданчиком, що сполучає пацієнтів і лікарів. Гонтарєва очолює спостережну раду компанії. Її засновниками значаться Антон Гонтарєв (син екс-голови НБУ) і Світлана Кириченко (разом з чоловіком Гонтарєвої була одним із засновників компанії ICU). Інвестиції в проект склали 10 млн грн. Керівником став колишній заступник голови департаменту стратегії та реформування Нацбанку Руслан Кравець.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада в березні цього року підтримала пропозицію президента Петра Порошенка звільнити Валерію Гонтареву з посади голови НБУ і призначити на цю посаду Якова Смолія, який обіймав посаду першого заступника глави НБУ і з 11 травня 2017 року виконував обов'язки голови.