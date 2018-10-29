Суд взяв під арешт матір-вбивцю власних дітей (відео)

Затримана не зможе внести заставу.

Дарницький суд постановив застосувати щодо підозрюваної у вбивстві двох власних дітей жінки Катерини Бабкіної обмежувальний захід у вигляді тримання під вартою.

Прокуратура просила про арешт строком на 60 діб без права внесення застави. Про це повідомляє ТСН.

Суддя задовольнила клопотання обвинувачення - арешт Бабкіної триватиме до 25 грудня. Її захист має 5 днів на апеляцію.

Сам суд відбувався за зачиненими дверима. Адвокат Бабкіної подала відповідне клопотання, бо життю підозрюваної погрожували.

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Як повідомлялося раніше, жінка втопила в озері 6-річну доньку та 5-річного сина. Батько шукав дітей, аж поки його колишня дружина, вихователька дитячого садочка, в усьому не зізналась.

Сама підозрювана у вбивстві власних дітей Катерина Бабкіна слідчим розповіла, що прокинулась вранці і їй примарився кінець світу. Вона видалила дані з соціальних мереж і телефону. Мобільний викинула у вікно. У поліції кажуть, що після розлучення жінка була у депресивному стані. У разі доведення вини жінці може загрожувати довічне ув'язнення.