В озері на київській Дарниці знайшли тіла двох дітей, у вбивстві підозрюють матір

Жінка розповіла лікарям, що діти «пішли купатися на озеро»

Столичні правоохоронці виявили в озері в Дарницькому районі тіла двох дітей. Їх матір в неадекватному стані затримали неподалік від Чернігова.

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Як повідомляє Відділ комунікації поліції Києва, увечері 26 жовтня до правоохоронців звернувся чоловік із повідомленням про те, що його колишня дружина забрала їхніх спільних дітей (дівчинка, 2012 року народження, та хлопчик, 2013 року народження) та зникла.

Орієнтування щодо їх розшуку передали всім патрулям та колегам з інших областей. Незабаром жінку знайшли неподалік від Чернігова в неадекватному стані. Дітей з нею не було.

«Жінку вчора пізно ввечері доставили в Дарницьке управління поліції і викликали спеціалізовану бригаду лікарів. Там вона розказала, що діти пішли купатися на озеро. Правоохоронці відразу виїхали на озеро, однак пошуки не дали результату, тож їх продовжили сьогодні: поліцейські разом із водолазами виявили діток утопленими», - повідомив начальник поліції Києва Андрій Крищенко.

Жінку затримали. Вирішується питання щодо перекваліфікації кримінального провадження із ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) з додатковою кваліфікацією - безвісно відсутні на ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство двох і більше людей) Кримінального кодексу України.

Жінці загрожує позбавлення волі на строк до 15 років або довічне ув‘язнення.

Напередодні повідомлялось, що у Львові п'яна жінка везла трьох дітей у багажнику.