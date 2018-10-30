Осмаєв про вбивць Окуєвої: вони всі будуть знайдені і покарані

При цьому Адам Осмаєв не сподівається, що українська влада когось знайде.

Колишній командир міжнародного миротворчого батальйону імені Джохара Дудаєва Адам Осмаєв впевнений, що вбивці його дружини Аміни Окуєвої будуть знайдені і покарані.

Про це він сказав в інтерв'ю виданню «Цензор.Нет».

«Вони всі будуть знайдені, будуть покарані рано чи пізно. І я хочу нагадати, що був такий діяч, полковник Буданов. І нехай ті, хто це зробив, запитають, як він закінчив. Ми нікуди не поспішаємо. Навіть якщо зі мною щось трапиться, мої побратими, товариші, брати – вони закінчать цю справу, дасть Бог», – зазначив Осмаєв.

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Довідка. Російський військовий, полковник Юрій Буданов в 2003 році був засуджений на 10 років за викрадення і вбивство 18-річної чеченки Ельзи Кунгаєвої під час Другої чеченської війни. Вже через рік спробував отримати помилування, але його не відпустили після протестів в Чечні. На початку 2009 року вийшов з в'язниці умовно-достроково. Через два роки був убитий в Москві чеченцем Юсуп-Хаджі Темирхановим.

Адам Осмаєв також підкреслив, що не сподівається, що українська влада когось знайде. «Бо всі ці люди вже в основному знаходяться на території Росії. Тому... Господь їх покарає в будь-якому випадку. Будемо сподіватися, що скоро», – пояснив він.

Як повідомляв УНІАН, 30 жовтня автомобіль добровольців АТО Аміни Окуєвої і її чоловіка Адама Осмаєва, колишнього командира міжнародного миротворчого батальйону імені Джохара Дудаєва, обстріляли на залізничному переїзді біля Глевахи (Київська область). Окуєва загинула, її чоловік був поранений.

1 листопада Окуєву поховали в Дніпрі поруч із командиром міжнародного батальйону імені Джохара Дудаєва Ісою Мунаєвим.