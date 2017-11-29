Поліція відзвітувала, що не встановила убивць Окуєвої

Поліція поки що не встановила осіб, які 30 жовтня вбили Аміну Окуєву. Про це повідомив на прес-конференції голова Національної поліції Сергій Князєв, передає Українська правда.

Читайте також"Росія має відповісти за тиранію": в Конгресі США вшанували пам'ять Окуєвої "Злочинці, які вчинили правопорушення, вбивство громадянки Окуєвої, не затримані і не встановлені", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 30 жовтня автомобіль добровольців АТО Окуєвої та її чоловіка Осмаєва, колишнього командира міжнародного миротворчого батальйону імені Джохара Дудаєва, обстріляли на залізничному переїзді біля Глевахи (Київська область). Окуєва загинула, її чоловік дістав поранення.

1 листопада Окуєву поховали в Дніпрі поруч з командиром міжнародного батальйону імені Джохара Дудаєва Ісою Мунаєвим.

7 листопада позаштатний радник голови МВС, народний депутат Антон Геращенко заявив, що слідчі в рамках розслідування вбивства Окуєвої знайшли автомат, з якого розстріляли автомобіль, в якому перебувало подружжя, та нібито на ньому були сліди ДНК тієї людини, яка ним користувалася. Наступного дня повідомлялося, що на знайденому біля місця вбивства Окуєвої автоматі решток ДНК не виявили.