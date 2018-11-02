Кардинальні зміни: астролог розповів про сприятливі періоди та небезпеки листопада

Багато планет у листопаді змінюють знак і напрямок руху, що обіцяє великі зміни.

Листопад 2018 року буде багатий на події. Багато планет змінюють знак і напрямок руху, що обіцяє великі зміни.

Про це у своїй статті для "Главреда" написав астролог Влад Росс.

Головна астрологічна подія листопада – це входження Юпітера в зодіакальний знак Стрільця. Завдяки цьому останній місяць осені буде по-справжньому чудовим. Це буде час ясності і виявлення всіх проблем, час розвитку і просування вперед. А Юпітер увійде в Стрільця 8 листопада, і в цей момент піднесуться всі Стрільці.

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До речі, багато українських політиків народилися під цим знаком зодіаку, у тому числі Тимошенко і Саакашвілі. І в листопаді всі наші політики-Стрільці почнуть активно "світитися" і проявляти себе, наголосив Влад Росс.

За словами астролога, листопад буде сприятливим для реалізації планів, проведення рекламних кампаній, використання нових великих можливостей.

До того ж, на початку місяця у знак Стрільця також увійде Меркурій, тому вже з 1 числа встановиться прекрасний час для початку вивчення іноземних мов, вступу до ВНЗ, здачі важливих іспитів. Тобто це буде дуже плідний час.

Крім того, у листопаді кармічні вузли – Раху і Кету – перейдуть з нерухомих знаків Лева і Водолія в більш кардинальні знаки, а саме – в знаки Козерога і Рака. У зв'язку з цим світ може глобально перейти з однієї програми еволюції на іншу, і всі можуть приміряти на себе абсолютно нові іпостасі. Також стане більше цінуватися дім, нерухомість, кар'єра і досягнення.

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Листопад – це той місяць, коли кардинальним чином можна буде змінити своє життя, змінити рух по кар'єрних сходах, змінити місце проживання, виїхати в іншу країну і зміцнитися корінням в іншому місці, розповів астролог.

Однак, за словами Росса, це також буде кращий місяць для спекулянтів, шулерів, шарлатанів, особливо для тих людей, які займаються оптовою торгівлею і грають на біржі.

У цей час почне скакати курс долара та інших валют, буде змінюватися вартість цінних паперів. Також біткоїн може несподівано продемонструвати якісь несподівані кульбіти – то злети, то падіння, заявив астролог. В цьому плані листопад буде досить насиченим періодом.

Особливо сприятливою буде друга половина листопада і кінець місяця. А ось з 1 по 10 листопада ситуація може бути дещо напруженою, оскільки виникне конфліктна ситуація між Венерою і Ураном, а це планети, які пов'язані з партнерством і любов'ю, бо в цій сфері можуть виникати досить складні ситуації.

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Також буде напружений перехід Урана в Овна, який відбудеться 6 листопада, що може посилювати революційні настрої в суспільстві і може зрости невдоволення владою. В цей час підвищена небезпека якихось протистоянь, народних хвилювань. Особливо це стосується нашого найближчого "друга" – Росії. Якраз у річницю Жовтневої революції, під час входження Урану у знак Овна, цілком можливі народні хвилювання. Тим більше, це рух Урану збігається з молодиком, який буде 7 листопада – рівно у точку революції. Це досить багатообіцяючий початок.

Взагалі, листопад – це місяць, коли можуть вирішуватися кармічні завдання. У цей період будуть закладені плани, цілі і проекти, які кардинальним чином можуть проявитися в подальшому. І, звичайно ж, у цей період можлива розв'язка багатьох подій, які були розпочаті ще в серпні цього року, як раз в листопаді вони можуть реалізуватися.

Листопад буде чудовим часом для міжнародних переговорів та міжнародних домовленостей, тому що Стрілець – це той знак, який завжди сприяє міжнародним відносинам. Всякого роду домовленості, досягнуті в цей час, можуть увінчатися успіхом.

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З 5 по 10 листопада можуть виникнути проблеми через завищені амбіції. Краще не вживати неадекватних рішень, оскільки є великий ризик помилитися, і тоді все може почати "тріщати по швах". Також це час несприятливий для поїздок, оскільки це найбільш катастрофічний період.

Друга половина місяця дасть багато енергії, динаміки, а також зростання амбіцій. Особливо – з 11 по 16 листопада. У цей період можна сміливо укладати важливі угоди. Все ще буде директний Меркурій. Можна вирішувати важливі питання, розвивати діяльність, проводити найбільш важливі переговори. Можливий також великий успіх в торгівлі, реалізація задуманих планів. Це насичений і сприятливий період.

Крім того, в листопаді відбудеться зміна фази Венери: нарешті вона з ретроградного руху перейде в прямий. Поки тривав ретроградний рух цієї планети багато людей розійшлися, розпалося чимало пар, було розірвано партнерство. З 14 по 18 листопада, поблизу 16 числа, якраз коли Венера стане директною, з'являться нові смисли, цінності, відкриються великі можливості знаходження пари і взаємодії. Прямий рух Венери буде впливати романтично ще й тому, що з самого початку місяця Венера переходить у знак Терезів. Таким чином Венера привнесе в життя гармонію і любов. Особливо явно це буде помітно з середини місяця. Тому критичний період шлюборозлучних процесів, нерозуміння і розбіжності у поглядах закінчиться 16 листопада.

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Також 16 числа зникне явна, відкрита агресія, оскільки Марс перейде в зодіакальний знак Риби. Це час спокійніших подій, обстановка буде романтичною і туманною. Люди будуть схильні до прояву внутрішніх емоцій. Якщо Марс у Водолії до 16 листопада створював виклики у суспільстві, і був високий ризик з кимось посваритися, то з 16 листопада все можна буде вирішувати правильним шляхом. Всі ситуації, які досі були складними, в цей період можна буде вирішити.

І – погана новина – 17 листопада Меркурій почне свій ретроградний рух, тому не сприятливо буде робити якісь покупки після 17-го числа, аж до кінця місяця. Краще в цей час не купувати транспортні засоби, комп'ютери, техніку.

"Також не рекомендую що-небудь підписувати після 17 листопада, приймати серйозні рішення, укладати важливі договори. Усі нові справи слід припинити. Але в цей час можна повертатися до минулого, відновлювати зв'язки і ділові стосунки, повертатися до коханих та рідних. Тому, якщо з кимось у вас раніше (в кінці вересня або в жовтні) були зіпсовані стосунки, то найкраще їх відновлювати поблизу повні 23 листопада, коли Венера наблизиться до Урану і буде в хресті на вузлах. Ця ситуація на небі принесе море кармічної і космічної любові. Люди можуть притягатися один до одного, причому саме кармічно призначені партнери. Це буде сприяти підвищенню емоційності і романтичності. Загалом, настрій дуже сприятливий", - зазначив Росс.

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На додаток до цієї романтики ще одна романтична планета, планета вищої любові – Нептун – змінить свій рух на прямий 25 листопада, що дійсно може сприяти зачаровуванню інших людей, натхненню, творчому підйому, спалахам інтуїції, настрою на велику романтику, навіть можуть снитися віщі сни.

Найкращий час для прийняття рішень, час ясності нас чекає з 20 числа і до кінця місяця. Оскільки Стрілець-абсолютно чесний знак зодіаку, який сприяє вирішенню проблем і відкриттю нових можливостей, а також знаменує час великих справ.

24-28 листопада потрібно бути дуже обережними, тому що велика небезпека спокус і обманів. Тому краще в ці дні не приймати важливих рішень і не підписувати важливих паперів (тим більше, що цей період буде посилювати ретроградність Меркурія).

При цьому остання декада місяця буде найбільш сприятливою для далеких поїздок, творчості та піару. Взагалі, після входження Юпітера Стрілець, з 28 листопада, розпочнеться найкращий час для масштабних рекламних кампаній.

Листопад також може бути важливим і сприятливим місяцем для релігійних діячів, тому що Юпітер – планета релігії.

А ще це гарний час для тих, хто займається законотворчою діяльністю, для плідної діяльності людей, які створюють закони, наприклад, для нашої Верховної Ради. У цей час можуть бути прийняті якісь важливі і сприятливі закони, які довгий час по тим чи іншим причинам не знаходили підтримки і не голосувалися.

"Загалом, нас чекає дуже експансивний і багатообіцяючий листопад, коли кожен може змінити свою долю", - підсумував Влад Росс.

Як повідомляв УНІАН, раніше Влад Росс склав докладний гороскоп на листопад для всіх знаків зодіаку.