Щасливчики і лузери листопада-2018: астролог склав гороскоп для всіх знаків Зодіаку

Згідно з астрологічним прогнозом, щасливими знаками місяця стануть Стрілець, Близнюки, Діва, Риби.

Астролог Влад Росс склав гороскоп для всіх знаків Зодіаку на листопад-2018.

Чотирьом знакам Зодіаку – Водоліям, Левам, Тельцям і Скорпіонам в листопаді краще залягти на дно. Зірки обіцяють їм не найкращий місяць, зазначив астролог в коментарі "Главреду".

Водолій. У Водоліїв в листопаді можуть виникати складні ситуації. Їм слід бути готовими до непростих ситуацій, пов'язаних з їхньою кар'єрою. Можливі різного роду необдумані вчинки, спори і протиріччя з вищестоящими. Тому Водоліям поки що краще відкласти важливі зміни в кар'єрі. Зате сприятливо для них ситуація може скластися у зв'язку з нерухомістю та переїздом. Але слід бути уважними, тому що в листопаді представники цього знаку можуть проколюватися на дрібницях.

Лев. Леви, як і Водолії, можуть проколюватися на дрібницях. На їх справах можуть несприятливо позначатися невраховані дрібниці і дрібниці. Це найгірший місяць для Львова у плані реалізації фінансових справ. Вони можуть допускати якісь несподівані помилки.

Телець. У представників цього знака також невдалий місяць. Їх чекає протистояння, небезпека судових спорів, розбіжності й протиріччя з діловими партнерами. Особливо непростою буде перша половина місяця.

Скорпіон. У Скорпіонів в листопаді також буде несприятливий період, пов'язаний з травмами. Особливо в поїздках Скорпіони повинні бути дуже обережні. Їм потрібно бути уважними – їх можуть обікрасти. Тому Скорпіонам в листопаді краще не кидати машину в недозволеному місці в нічний час і добре закривати двері. Також у Скорпіонів є небезпека, пов'язана з вогнем, тому їм слід бути обережними з вогнем, електрикою і так далі.

А от справжніми улюбленцями листопада-2018 стануть Стрільці, Близнюки, Діви і Риби.

Стрілець. Листопад – найуспішніший місяць для Стрільців. Тим більше, що в їхній зодіакальний знак входить Юпітер, планета великої удачі. Для них це період великих справ, нових завдань і нових можливостей. Це час їх підйому на вершину. Їх чекає реалізація кар'єрних амбіцій. Це період, коли можна подорожувати, їздити по світу, знаходити іноземних партнерів. Це прекрасний час для повної трансформації життя і для еміграції.

Близнюки. У Близнюків листопад – це прекрасний час для укладення важливих фінансових угод, підписання контрактів. Особливо – в середині місяця. Їм щастить у торгівлі, вдало складатимуться поїздки, комунікація з іншими людьми. Удачу принесе і входження у велику компанію. У цьому місяці для них саме час відвідувати різноманітні тренінги і курси підвищення кваліфікації. Поїздки також можуть бути дуже вдалими.

Діва. У Дів прекрасний період для переїзду на нове місце проживання. У них добре складається ситуація в сім'ї. Сприятливими будуть великі покупки в будинок. Їх чекає успіх у всьому, що стосується нерухомості, вони можуть укладати цей час прекрасні угоди. У них добре будуть йти справи і в цілому на роботі. Діви в листопаді можуть робити різні операції (пластичні, хірургічні) – місяць буде сприяти їх одужанню.

Риби. У Риб в листопаді може розгорітися справжня любов, можуть початися блискучі романтичні почуття. Це час, коли вони можуть присвятити себе чоловікові мрії (або жінці мрії). Особливо – в 20-х числах. Рибам буде везти в листопаді, вони можуть вигравати в азартні ігри, тому їм можна робити сміливі ставки. Риб чекають "легкі гроші".

Нейтральним місяць буде для чотирьох Знаків – Козерогів, Раків, Терезів і Овнів.

Козеріг. Для представників цього знаку початок листопада буде більш складним. Їх можуть підставляти і "кидати" на гроші. Їм потрібно бути обережними з перевіряючими органами. На них можуть "наїжджати". У другій половині місяця їм непогано б провести рекламну кампанію, обзавестися новими партнерами, особливо іноземними. Це сприятливий час для фінансових справ, оскільки перед ними відкриється безліч нових можливостей. Потік грошей може збільшитися.

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Рак. У Раків, навпаки, перша половина місяця буде сприятливою. У них може бути міцна любов і вдале взаємодія з суспільством. У листопаді Раки можуть випробувати почуття гордості за своїх дітей, у них будуть приводи. У них можуть складатися сприятливі творчі ситуації. А в другій половині місяця, особливо коли Меркурій стане ретроградним, Ракам варто відкласти великі покупки і будь-яку комерційну діяльність до кращих часів. Тому що в другій половині місяця їх може чекати повна невдача у фінансах і грошових справах. Є ризик купити щось не те.

Терези. У Терезів буде не дуже вдалим початок листопада. У них можуть виникнути важкі ситуації з рідними, близькими, можуть виникнути критичні ситуації та конфлікти з сусідами. А в другій половині місяця їх чекає фінансова хвиля успіху, великих можливостей і поїздок. Терези будуть "на коні", особливо з 16 листопада до кінця місяця.

Овен. У Овнів початок місяця більш сприятливий, ніж друга половина. У них буде можливість підвищити свій авторитет, знайти фінансові можливості, укласти важливі угоди. Овни можуть спонтанно приймати правильні рішення в цей час. Однак у другій половині місяця їх можуть чекати витрати, втрати, знецінення якихось можливостей, проблеми, пов'язані з їх амбіціями, особливо після того, як планета, керуюча Овном, Марс перейде в зодіакальний знак Риб. Тоді потухне енергія Баранів, і станеться це після 15 листопада. Тому друга половина місяця Овнам може принести обмани, ілюзії, підстави і великі спокуси. Тому, як ніхто інший, Овни у другій половині місяця повинні бути уважні і відмовлятися від солодких обіцянок, які будуть даватися їм.

Як повідомляв УНІАН, астрологи дали поради на кожен день листопада.